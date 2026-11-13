波兰语使用者对俄罗斯联邦安全局（FSB）在一段视频中展示的通信记录的真实性表示怀疑，该视频涉及在加里宁格勒州抓获的两名所谓波兰情报机构特工。

《阿根特斯托》杂志的受访者指出，其中存在对波兰人而言不自然的表达方式和语法错误。

特别是，这些信息中使用了“robić rozmowy”这一结构，据他们称，波兰语中并不使用这种表达方式。此外，还发现了单词拼写错误和句子结构错误。

俄罗斯联邦安全局（FSB）声称，被拘留者传递了关于俄罗斯军方、国防部设施以及该地区局势的情报。这两名波兰公民因涉嫌间谍活动被逮捕。

波兰政府负责情报事务的代表雅采克·多布津斯基称FSB的声明是挑衅行为。

在侵略国俄罗斯，联邦安全局（FSB）宣布在加里宁格勒州拘留了两名波兰公民。俄罗斯特工机构指控他们为波兰情报机构工作。这些说法在报道中未得到独立证实。

自2027年3月1日起，俄罗斯联邦安全局（FSB）可获取俄罗斯加密货币交易所及兑换平台客户的完整信息。 具体包括护照信息、纳税人识别号、电话号码和电子邮箱地址、银行账户及加密货币钱包信息、交易记录和通信记录，以及平台存储的其他信息。

俄罗斯联邦安全局宣布，已拘留56名年龄在12至24岁之间的公民，他们涉嫌参与破坏活动。 据该机构称，自2025年7月起，这些年轻人是通过Telegram上的交友机器人“达伊文奇克”被招募的，而乌克兰特工部门据称参与了此次招募行动的组织工作。

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