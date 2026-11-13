Носители польского языка усомнились в подлинности переписки, которую российская ФСБ показала в видео о задержании двух якобы агентов польских спецслужб в Калининградской области.

Собеседники издания «Агентство» обратили внимание на неестественные для поляков выражения и грамматические ошибки.

В частности, в сообщениях использована конструкция «robić rozmowy», которая, по их словам, в польском языке не употребляется. Также были обнаружены неправильное написание слов и ошибки в построении предложений.

ФСБ утверждает, что задержанные передавали информацию о российских военных, объектах Минобороны и ситуации в регионе. Оба гражданина Польши были арестованы по подозрению в шпионаже.

Представитель польского правительства по вопросам спецслужб Яцек Добжинский назвал заявление ФСБ провокацией.

В России, государстве-агрессоре, ФСБ заявила о задержании двух граждан Польши в Калининградской области. Российская спецслужба обвинила их в работе на польские разведывательные службы. Эти утверждения не имеют независимого подтверждения в материале.

С 1 марта 2027 года Федеральная служба безопасности РФ может получить доступ к полной информации о клиентах российских криптобирж и обменников. Речь идет о паспортных данных, ИНН, номерах телефонов и электронных адресах, реквизитах банковских счетов и криптокошельков, истории операций и переписки, а также других сведениях, которые хранят платформы.

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности. По утверждению ведомства, с июля 2025 года молодых людей вербовали через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик», а к организации вербовки якобы причастны украинские спецслужбы.

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