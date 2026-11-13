Osoby posługujące się językiem polskim wyraziły wątpliwości co do autentyczności korespondencji, którą rosyjska FSB pokazała w filmie dotyczącym zatrzymania dwóch rzekomych agentów polskich służb specjalnych w obwodzie kaliningradzkim.

Rozmówcy serwisu „Agencja” zwrócili uwagę na nienaturalne dla Polaków sformułowania oraz błędy gramatyczne.

W szczególności w wiadomościach użyto konstrukcji „robić rozmowy”, której – jak twierdzą – nie stosuje się w języku polskim. Wykryto również błędną pisownię słów i błędy w budowie zdań.

FSB twierdzi, że zatrzymani przekazywali informacje o rosyjskich żołnierzach, obiektach Ministerstwa Obrony oraz sytuacji w regionie. Obaj obywatele Polski zostali aresztowani pod zarzutem szpiegostwa.

Rzecznik polskiego rządu ds. służb specjalnych Jacek Dobżyński nazwał oświadczenie FSB prowokacją.

W Rosji, państwie-agresorze, FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Polski w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjska służba specjalna oskarżyła ich o współpracę z polskimi służbami wywiadowczymi. Twierdzenia te nie znalazły niezależnego potwierdzenia w materiale.

Od 1 marca 2027 r. Federalna Służba Bezpieczeństwa RF może uzyskać dostęp do pełnych informacji o klientach rosyjskich giełd kryptowalut i kantorów. Chodzi o dane paszportowe, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery telefonów i adresy e-mail, dane rachunków bankowych i portfeli kryptowalutowych, historię transakcji i korespondencji, a także inne informacje przechowywane przez platformy.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała o zatrzymaniu 56 obywateli w wieku od 12 do 24 lat, podejrzanych o udział w działalności dywersyjnej. Według oświadczenia agencji od lipca 2025 roku młodych ludzi rekrutowano za pośrednictwem bota randkowego „Dajvinczyk” na Telegramie, a w organizację rekrutacji rzekomo zaangażowane są ukraińskie służby specjalne.

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