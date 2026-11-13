在波兰，前总理、Rozwój Plus领导人马泰乌什·莫拉维茨基表示，他的政治力量将独立参加即将举行的议会选举。这是他对法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基提出组建右翼力量共同名单参加众议院选举的建议所作出的回应。

据Polsat News报道，莫拉维茨基强调，Rozwój Plus目前只是在选民中建立知名度。他还表示，其政党既为总理唐纳德·图斯克，也为Konfederacja Korony Polskiej领导人格热戈日·布劳恩提供替代选择。

卡钦斯基的提议

雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在独立日游行期间谈到，计划就统一选举名单进行谈判，该名单不仅用于参议院选举，也用于众议院选举。在谈及这一联合时，他提到了PiS以及他称为“三个联盟”的力量。

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莫拉维茨基表示，他没有看到波兰右翼阵营存在像过去那样的主导力量。在他看来，Rozwój Plus可能在下一次选举中成为一支引人注目的力量，并获得议会代表席位。

对民调的回应

这名政治人物还被问及United Surveys by IBRiS为Wirtualna Polska进行的一项民调。根据其结果，Koalicja Obywatelska可能在拥有460个席位的众议院获得194席，PiS获得90席，Konfederacja获得80席，Konfederacja Korony Polskiej获得45席，Lewica获得28席，Rozwój Plus获得23席。

在这样的席位分配下，莫拉维茨基的政党可能为右翼力量以及Koalicja Obywatelska与Lewica的联盟提供多数席位。与此同时，Rozwój Plus领导人拒绝回答他会选择哪个可能的联盟，并指出距离选举还有11个月，局势可能发生重大变化。

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