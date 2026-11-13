В Польше бывший премьер-министр и лидер Rozwój Plus Матеуш Моравецкий заявил, что его политическая сила будет самостоятельно участвовать в предстоящих парламентских выборах. Так он отреагировал на предложение лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского сформировать общий список правых сил для выборов в Сейм.

Как сообщает Polsat News, Моравецкий подчеркнул, что Rozwój Plus лишь наращивает узнаваемость среди избирателей. Он также заявил, что его партия предлагает альтернативу как премьер-министру Дональду Туску, так и лидеру Konfederacja Korony Polskiej Гжегожу Брауну.

Предложение Качиньского

Ярослав Качиньский во время Марша независимости говорил о намерении провести переговоры о едином избирательном списке не только в Сенат, но и в Сейм. В контексте такого объединения он упоминал PiS и силы, которые назвал «тремя Конфедерациями».

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Моравецкий заявил, что не видит доминирующей силы на польском правом фланге, как это было ранее. По его мнению, Rozwój Plus может стать заметной силой на следующих выборах и получить парламентское представительство.

Реакция на опрос

Политика также спросили об опросе United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska. Согласно его результатам, Koalicja Obywatelska могла бы получить 194 мандата в 460-местном Сейме, PiS — 90, Konfederacja — 80, Konfederacja Korony Polskiej — 45, Lewica — 28, а Rozwój Plus — 23.

При таком распределении мандатов партия Моравецкого могла бы обеспечить большинство и правым силам, и союзу Koalicja Obywatelska с Lewica. В то же время лидер Rozwój Plus отказался отвечать, какой из возможных союзов он бы выбрал, отметив, что до выборов осталось 11 месяцев и ситуация может существенно измениться.

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