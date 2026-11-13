W Polsce były premier i lider Rozwój Plus Mateusz Morawiecki oświadczył, że jego formacja polityczna wystartuje samodzielnie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W ten sposób zareagował na propozycję lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, by utworzyć wspólną listę sił prawicowych w wyborach do Sejmu.

Jak informuje Polsat News, Morawiecki podkreślił, że Rozwój Plus dopiero buduje rozpoznawalność wśród wyborców. Oświadczył również, że jego partia stanowi alternatywę zarówno dla premiera Donalda Tuska, jak i lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Propozycja Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński podczas Marszu Niepodległości mówił o zamiarze przeprowadzenia rozmów w sprawie jednej listy wyborczej nie tylko do Senatu, lecz także do Sejmu. W kontekście takiego zjednoczenia wspominał o PiS oraz siłach, które nazwał „trzema Konfederacjami”.

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Morawiecki oświadczył, że nie widzi dominującej siły na polskiej prawicy, jak było wcześniej. Jego zdaniem Rozwój Plus może stać się zauważalną siłą w następnych wyborach i zdobyć reprezentację parlamentarną.

Reakcja na sondaż

Polityka zapytano także o sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Według jego wyników Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć 194 mandaty w 460-osobowym Sejmie, PiS — 90, Konfederacja — 80, Konfederacja Korony Polskiej — 45, Lewica — 28, a Rozwój Plus — 23.

Przy takim podziale mandatów partia Morawieckiego mogłaby zapewnić większość zarówno siłom prawicowym, jak i sojuszowi Koalicji Obywatelskiej z Lewicą. Jednocześnie lider Rozwój Plus odmówił odpowiedzi, który z możliwych sojuszy by wybrał, zaznaczając, że do wyborów pozostało 11 miesięcy, a sytuacja może się znacząco zmienić.

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