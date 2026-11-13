Selekcjoner Urban nie zagwarantował gotowości Zielińskiego i Reguły — Interia Sport
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie był w stanie zagwarantować udziału Piotra Zielińskiego i Marcela Reguły w meczu Ligi Narodów z Rumunią w Bukareszcie w Rumunii. Jak powiedział, ostateczna decyzja w sprawie gotowości piłkarzy zostanie podjęta rano w dniu meczu.
Jak podaje Interia Sport, piłkarze mieli problemy zdrowotne. Urban oświadczył, że w drużynie był wirus, jednak sytuacja znacznie się poprawiła. Jednocześnie trener podkreślił, że będzie mógł dokładnie ocenić możliwość ich udziału dopiero w dniu meczu.
Bramkarz na mecz został już wybrany
Urban powiedział także, że sztab szkoleniowy już zdecydował o bramkarzu na spotkanie z Rumunią. Jak zaznaczył, decyzję podjęto po analizie wszystkich kandydatów i z uwzględnieniem opinii trenerów bramkarzy. Nazwisko wybranego golkipera będzie znane w dniu spotkania.
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Osobno selekcjoner skomentował kontuzję Przemysława Frankowskiego. Z powodu jego nieobecności do kadry powołano Arkadiusza Pyrkę. Urban nie wykluczył, że piłkarz zaproszony jako zastępstwo może zagrać. Zaznaczył również, że Matty Cash mógłby opuścić następny mecz w przypadku otrzymania żółtej kartki.
Oczekiwania wobec meczu w Bukareszcie
Urban spodziewa się otwartego spotkania i uważa, że remis nie zadowoli żadnej z reprezentacji. Polska drużyna dąży do zachowania szans na zajęcie drugiego miejsca i walkę o cel turniejowy w ostatnim meczu.
Selekcjoner dodał, że murawa na stadionie w Bukareszcie jest oświetlana specjalnymi lampami. Polska drużyna nie wychodziła na boisko, jednak Urban usłyszał od dziennikarzy, że stan nawierzchni nie jest zły.