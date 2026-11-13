调查人员确定克拉科夫枪击案袭击者行进路线——RMF24

在波兰克拉科夫，11月7日市中心枪击事件中受伤的另一名女性已从医院出院。据RMF24报道，仍有10名伤者留在克拉科夫的5家医疗机构中，他们的状况正持续改善。

已确定袭击者行进路线

国家检察院小波兰省有组织犯罪和腐败案件部门负责人埃里克·斯塔谢拉克表示，调查人员已在调查框架内确定袭击者的行进路线。执法部门未披露该路线的细节。调查人员仍在寻找可能提供更多信息的监控录像。

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关于枪击案已知信息

枪击事件发生于11月7日，地点位于克拉科夫市中心，包括中央集市广场。根据RMF24的报道，24岁的米哈乌·O.驾驶一辆黑色斯巴鲁汽车，向随机路人开枪。6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。

袭击发生数小时后，警方在奥斯特罗维茨·希维恩托克日斯基该男子的家庭公寓内发现了其父母和姐妹的遗体，三人均有枪伤。袭击者本人于周一在医院死亡。调查由国家检察院小波兰省部门负责。执法人员正在确定犯罪动机，并调查袭击者使用的武器。此前，调查人员查获了在住所内发现的武器储存保险柜，以及在汽车内发现的武器和弹药、手机及一台电脑。

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