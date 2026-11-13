Слідчі встановили маршрут нападника після стрілянини у Кракові — RMF24

У Кракові, Польща, з лікарні виписали ще одну жінку, яка постраждала під час стрілянини в центрі міста 7 листопада. У п’яти краківських медзакладах залишаються 10 потерпілих, стан яких, за повідомленням RMF24, систематично поліпшується.

Маршрут нападника встановили

Керівник Малопольського відділу з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Ерик Стасєляк повідомив, що в межах розслідування вже встановлено маршрут пересування нападника. Подробиць про цей маршрут правоохоронці не розголошують. Слідчі й надалі шукають записи камер спостереження, які можуть надати додаткову інформацію.

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Що відомо про стрілянину

Стрілянина сталася 7 листопада в центральній частині Кракова, зокрема на Головній ринковій площі. За даними RMF24, 24-річний Міхал О. їхав чорним автомобілем Subaru та відкрив вогонь по випадкових людях. Загинули шість осіб, ще 15 були поранені, серед них двоє поліцейських.

Через кілька годин після нападу поліція виявила в родинній квартирі чоловіка в Островці-Свентокшиському тіла його батьків і сестри з вогнепальними пораненнями. Сам нападник помер у лікарні в понеділок. Розслідування веде Малопольський відділ Національної прокуратури. Правоохоронці встановлюють мотив злочину та досліджують зброю, яку використав нападник. Раніше слідчі вилучили знайдений у помешканні сейф для зберігання зброї, а також зброю й боєприпаси, знайдені в автомобілі, телефони та комп’ютер.

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