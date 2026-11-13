В Кракове, Польша, из больницы выписали еще одну женщину, пострадавшую во время стрельбы в центре города 7 ноября. В пяти краковских медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших, состояние которых, по сообщению RMF24, систематически улучшается.

Маршрут нападавшего установлен

Руководитель Малопольского отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк сообщил, что в рамках расследования уже установлен маршрут передвижения нападавшего. Подробности этого маршрута правоохранители не разглашают. Следователи продолжают искать записи камер наблюдения, которые могут предоставить дополнительную информацию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что известно о стрельбе

Стрельба произошла 7 ноября в центральной части Кракова, в том числе на Главной рыночной площади. По данным RMF24, 24-летний Михал О. ехал на черном автомобиле Subaru и открыл огонь по случайным людям. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди них двое полицейских.

Через несколько часов после нападения полиция обнаружила в семейной квартире мужчины в Островце-Свентокшиском тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями. Сам нападавший умер в больнице в понедельник. Расследование ведет Малопольский отдел Национальной прокуратуры. Правоохранители устанавливают мотив преступления и исследуют оружие, которое использовал нападавший. Ранее следователи изъяли найденный в жилье сейф для хранения оружия, а также оружие и боеприпасы, найденные в автомобиле, телефоны и компьютер.

Читай нас в