Śledczy ustalili trasę napastnika po strzelaninie w Krakowie — RMF24

W Krakowie w Polsce ze szpitala wypisano kolejną kobietę poszkodowaną podczas strzelaniny w centrum miasta 7 listopada. W pięciu krakowskich placówkach medycznych pozostaje 10 poszkodowanych, których stan, według RMF24, systematycznie się poprawia.

Ustalono trasę napastnika

Erik Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej, poinformował, że w ramach śledztwa ustalono już trasę przemieszczania się napastnika. Organy ścigania nie ujawniają szczegółów tej trasy. Śledczy nadal poszukują nagrań z kamer monitoringu, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji.

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Co wiadomo o strzelaninie

Do strzelaniny doszło 7 listopada w centralnej części Krakowa, w tym na Rynku Głównym. Według RMF24 24-letni Michał O. jechał czarnym samochodem Subaru i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Kilka godzin po ataku policja znalazła w rodzinnym mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi. Sam napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek. Śledztwo prowadzi Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze ustalają motyw przestępstwa i badają broń, której użył napastnik. Wcześniej śledczy zabezpieczyli znaleziony w mieszkaniu sejf do przechowywania broni, a także broń i amunicję znalezione w samochodzie, telefony oraz komputer.

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