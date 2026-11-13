W stolicy Litwy zatrzymano mężczyznę za znieważenie flagi Ukrainy

W stolicy Litwy, Wilnie, zatrzymano 21-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie flagi państwowej Ukrainy. Według policji zerwał on flagę z budynku Ministerstwa Transportu i Komunikacji Litwy i wyrzucił ją do śmieciarki.

Do zdarzenia doszło rano 12 listopada, około godziny 5:00. Jak podają funkcjonariusze organów ścigania, nietrzeźwy mężczyzna zerwał ukraińską flagę z budynku ministerstwa, złamał jej drążek, a następnie wyrzucił ją do śmieciarki na skrzyżowaniu.

Tego samego wieczoru policja ustaliła tożsamość podejrzanego i zatrzymała go. Okazał się nim mężczyzna urodzony w 2005 roku, który był już wcześniej znany organom ścigania z powodu działań niezgodnych z prawem.

Zatrzymanego umieszczono w areszcie i postawiono mu zarzut zbezczeszczenia flagi obcego państwa. Mężczyźnie nałożono środek zabezpieczający w postaci pisemnego zobowiązania do nieopuszczania kraju.

Informację tę podaje LRT, powołując się na policję w Wilnie.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski przegłosował uchylenie immunitetu polskiego europosła Grzegorza Brauna, w szczególności w sprawie znieważenia flagi ukraińskiej.

W Iwano-Frankiwsku zatrzymano 47-letnią kobietę po tym, jak podpaliła ona flagę państwową Ukrainy w centrum miasta. Do zdarzenia doszło 27 października około godziny 15:20.

W październiku 2026 roku Sąd Powiatowy w Harju w Tallinie skazał 44-letniego obywatela Estonii na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie flagi Ukrainy w pobliżu ambasady Rosji.



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