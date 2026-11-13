В столице Литвы задержали мужчину за осквернение флага Украины

В столице Литвы Вильнюсе задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении государственного флага Украины. По данным полиции, он сорвал флаг со здания Министерства транспорта и коммуникаций Литвы и выбросил его в мусоровоз.

Инцидент произошел утром 12 ноября, около 5:00. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина сорвал украинский флаг со здания министерства, сломал его древко, а затем выбросил флаг в мусоровоз на перекрестке.

В тот же вечер полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался мужчина 2005 года рождения, который ранее уже был известен правоохранителям из-за противоправных действий.

Задержанного поместили в изолятор и сообщили о подозрении в осквернении флага иностранного государства. Мужчине избрана мера пресечения в виде письменного обязательства не выезжать.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию Вильнюса.

Напомним, что Европарламент проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна, в частности по делу о надругательстве над украинским флагом.

В Ивано-Франковске 47-летнюю женщину задержали после того, как она подожгла Государственный флаг Украины в центре города. Инцидент произошел 27 октября около 15:20.

В октябре 2026 года Харьюский уездный суд в Таллинне приговорил 44-летнего гражданина Эстонии к трем месяцам условного заключения за надругательство над украинским флагом возле посольства России.



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