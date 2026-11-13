Papież Leon XIV odprawił mszę na terenie swojej byłej diecezji Chiclayo w Peru. W nabożeństwie na pustynnej równinie Pampas de Pimentel niedaleko miasta uczestniczyło około pół miliona osób, informuje RMF24.

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Leon XIV był biskupem Chiclayo w latach 2015–2023. Według Watykanu, który powołał się na lokalne władze, około milion osób witało go na trasie papieskiej kawalkady od lotniska oraz w samym mieście. Część obecnych trzymała chorągiewki z napisem „Witamy w domu”.

Przed rozpoczęciem mszy pontyfiks przez długi czas przejeżdżał przez sektory, witając się z wiernymi. W homilii podziękował mieszkańcom Chiclayo za miłość, wsparcie i modlitwy, w tym modlitwy w intencji jego zdrowia. Miesiąc wcześniej papież przeszedł operację usunięcia guza płuca.

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Wezwanie do miłosierdzia i działania

Podczas nabożeństwa Leon XIV podkreślił, że głoszenie wiary musi być związane z miłością do bliźniego i pomocą ludziom, którzy jej potrzebują. Zaznaczył, że miłość powinna przejawiać się w czynach i szacunku dla innych, a także mówił o związku między Ewangelią a dążeniem do zmiany struktur społecznych.

Papież oświadczył również, że w niektórych regionach świata przekazywanie wiary niemal całkowicie ustało. Jego zdaniem wymaga to odwagi w przeciwstawianiu się religijnej obojętności, materializmowi i egoizmowi. Msza odbywała się w upale, dlatego strażacy polewali obecnych wodą. Wśród uczestników nabożeństwa byli polscy misjonarze posługujący w Peru.

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