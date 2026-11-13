Папа Лев XIV відслужив месу для пів мільйона вірян у Перу — RMF24

Папа Лев XIV відслужив месу на території своєї колишньої єпархії Чиклайо в Перу. У богослужінні на пустельній рівнині Пампас-де-Піментель неподалік міста взяли участь близько пів мільйона людей, повідомляє RMF24.

Повернення до колишньої єпархії

Лев XIV був єпископом Чиклайо у 2015–2023 роках. За даними Ватикану, який послався на місцеву владу, на маршруті папського кортежу від аеропорту та в самому місті його зустрічали приблизно мільйон людей. Частина присутніх тримала прапорці з написом «Ласкаво просимо додому».

Перед початком меси понтифік тривалий час проїжджав секторами, вітаючись із вірянами. У проповіді він подякував мешканцям Чиклайо за любов, підтримку та молитви, зокрема за молитви щодо його здоров’я. Місяцем раніше папа переніс операцію з видалення пухлини легені.

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Заклик до милосердя і дії

Під час богослужіння Лев XIV наголосив, що проголошення віри має бути пов’язане з любов’ю до ближнього та допомогою людям, які цього потребують. Він зазначив, що любов має виявлятися у вчинках і повазі до інших, а також говорив про зв’язок між Євангелієм і прагненням змінювати суспільні структури.

Папа також заявив, що в деяких регіонах світу передавання віри майже повністю припинилося. За його словами, це вимагає сміливості у протистоянні релігійній байдужості, матеріалізму та егоїзму. Меса відбувалася за спеки, тому пожежники поливали присутніх водою. Серед учасників богослужіння були польські місіонери, які служать у Перу.

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