Тренер Марк Геллард заявив про брак підтримки тенісу в Польщі — Interia Sport

У Польщі тренер тенісистки Магди Лінетт Марк Геллард заявив, що країна не використала період успіхів своїх спортсменів для створення системи підтримки тенісу. Як повідомляє Interia Sport, фахівець вважає, що польський теніс не отримав ані достатньої фінансової підтримки, ані професійного тренувального центру.

Критика системи підтримки

Геллард назвав нинішній період одним із найуспішніших в історії польського тенісу. Він згадав Агнешку Радванську, Ігу Свьонтек, Маю Хвалінську, Магдалену Френх, Катажину Каву, Мартину Кубку, Аліцію Росольську, а також Губерта Гуркача, Каміля Майхшака і Яна Зелінського.

За словами тренера, можливість використати цей період може зникнути, коли нинішнє покоління тенісистів завершить кар'єри. Він також розповів, що у вільний час допомагає молодим польським гравцям і бачить нестачу необхідної для них підтримки.

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Перемога Лінетт у Ченнаї

Коментар Гелларда пролунав після перемоги Лінетт на турнірі Chennai Open категорії WTA 250 в Індії. У фіналі польська тенісистка обіграла чинну чемпіонку Джаніс Т'єн із рахунком 5:7, 6:1, 6:4.

Це четвертий титул Лінетт у турі WTA. Усі ці трофеї вона здобула під керівництвом Гелларда, з яким співпрацює майже вісім років. Разом вони також дійшли до півфіналу Australian Open у 2023 році.

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