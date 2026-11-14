В Польше тренер теннисистки Магды Линетт Марк Геллард заявил, что страна не использовала период успехов своих спортсменов для создания системы поддержки тенниса. Как сообщает Interia Sport, специалист считает, что польский теннис не получил ни достаточной финансовой поддержки, ни профессионального тренировочного центра.

Критика системы поддержки

Геллард назвал нынешний период одним из самых успешных в истории польского тенниса. Он упомянул Агнешку Радваньскую, Игу Свёнтек, Маю Хвалиньскую, Магдалену Френх, Катажину Каву, Мартину Кубку, Алицию Росольскую, а также Хуберта Хуркача, Камила Майхшака и Яна Зелиньского.

По словам тренера, возможность использовать этот период может исчезнуть, когда нынешнее поколение теннисистов завершит карьеры. Он также рассказал, что в свободное время помогает молодым польским игрокам и видит нехватку необходимой им поддержки.

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Победа Линетт в Ченнаи

Комментарий Гелларда прозвучал после победы Линетт на турнире Chennai Open категории WTA 250 в Индии. В финале польская теннисистка обыграла действующую чемпионку Джанис Тьен со счетом 5:7, 6:1, 6:4.

Это четвертый титул Линетт в туре WTA. Все эти трофеи она завоевала под руководством Гелларда, с которым сотрудничает почти восемь лет. Вместе они также дошли до полуфинала Australian Open в 2023 году.

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