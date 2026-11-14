W Polsce trener tenisistki Magdy Linette, Mark Gellard, stwierdził, że kraj nie wykorzystał okresu sukcesów swoich sportowców do stworzenia systemu wsparcia dla tenisa. Jak informuje Interia Sport, specjalista uważa, że polski tenis nie otrzymał ani wystarczającego wsparcia finansowego, ani profesjonalnego centrum treningowego.

Krytyka systemu wsparcia

Gellard nazwał obecny okres jednym z najbardziej udanych w historii polskiego tenisa. Wymienił Agnieszkę Radwańską, Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Katarzynę Kawę, Martynę Kubkę, Alicję Rosolską, a także Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka i Jana Zielińskiego.

Według trenera możliwość wykorzystania tego okresu może zniknąć, gdy obecne pokolenie tenisistów zakończy kariery. Dodał też, że w wolnym czasie pomaga młodym polskim zawodnikom i widzi brak potrzebnego im wsparcia.

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Zwycięstwo Linette w Chennai

Komentarz Gellarda padł po zwycięstwie Linette w turnieju Chennai Open kategorii WTA 250 w Indiach. W finale polska tenisistka pokonała broniącą tytułu Janice Tjen 5:7, 6:1, 6:4.

To czwarty tytuł Linette w cyklu WTA. Wszystkie te trofea zdobyła pod kierownictwem Gellarda, z którym współpracuje od niemal ośmiu lat. Razem dotarli także do półfinału Australian Open w 2023 roku.

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