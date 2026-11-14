波兰网球选手玛格达·利内特的教练马克·盖拉德表示，波兰未能利用本国运动员取得成功的时期建立网球支持体系。正如Interia Sport报道，这位教练认为，波兰网球既没有获得足够的资金支持，也没有专业训练中心。

对支持体系的批评

盖拉德称，目前这一时期是波兰网球历史上最成功的时期之一。他提到了阿格涅什卡·拉德万斯卡、伊加·斯维亚特克、玛雅·赫瓦林斯卡、马格达莱娜·弗伦赫、卡塔日娜·卡瓦、玛蒂娜·库布卡、阿莉恰·罗索尔斯卡，以及胡贝特·胡尔卡奇、卡米尔·迈赫扎克和扬·泽林斯基。

这位教练表示，当现役这一代网球选手结束职业生涯时，利用这一时期的机会可能会消失。他还说，自己在空闲时间帮助年轻的波兰球员，并看到他们缺乏所需的支持。

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利内特在金奈夺冠

盖拉德发表上述评论时，利内特刚刚在印度举行的WTA 250级别金奈公开赛中夺冠。决赛中，这位波兰网球选手以5:7、6:1、6:4战胜卫冕冠军贾尼斯·蒂恩。

这是利内特在WTA巡回赛上的第四个冠军头衔。这些奖杯都是在盖拉德的指导下获得的；她与盖拉德合作已近八年。两人还在2023年闯入澳大利亚网球公开赛半决赛。

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