Папа Лев XIV отслужил мессу на территории своей бывшей епархии Чиклайо в Перу. В богослужении на пустынной равнине Пампас-де-Пиментель неподалеку от города приняли участие около полумиллиона человек, сообщает RMF24.

Возвращение в бывшую епархию

Лев XIV был епископом Чиклайо в 2015–2023 годах. По данным Ватикана, который сослался на местные власти, около миллиона человек встречали его по маршруту папского кортежа от аэропорта и в самом городе. Часть присутствующих держала флажки с надписью «Добро пожаловать домой».

Перед началом мессы понтифик длительное время проезжал по секторам, приветствуя верующих. В проповеди он поблагодарил жителей Чиклайо за любовь, поддержку и молитвы, в том числе молитвы о его здоровье. Месяцем ранее папа перенес операцию по удалению опухоли легкого.

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Призыв к милосердию и действию

Во время богослужения Лев XIV подчеркнул, что провозглашение веры должно быть связано с любовью к ближнему и помощью людям, которые в этом нуждаются. Он отметил, что любовь должна проявляться в поступках и уважении к другим, а также говорил о связи между Евангелием и стремлением менять общественные структуры.

Папа также заявил, что в некоторых регионах мира передача веры почти полностью прекратилась. По его словам, это требует смелости в противостоянии религиозному безразличию, материализму и эгоизму. Месса проходила в жару, поэтому пожарные поливали присутствующих водой. Среди участников богослужения были польские миссионеры, служащие в Перу.

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