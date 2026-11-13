Німеччина перемогла Сербію 3:1 у Белграді — Interia Sport

Збірна Німеччини перемогла Сербію з рахунком 3:1 у виїзному матчі Ліги націй у Белграді. Як повідомляє Interia Sport, це була п’ята гра німецької команди під керівництвом Юргена Клоппа.

Два голи до перерви

Гості відкрили рахунок уже на третій хвилині. Після подачі Джошуа Кімміха з кутового Кай Гаверц скинув м’яч головою, а Срджан Бабич зрізав його у власні ворота. На 14-й хвилині перевагу Німеччини подвоїв Флоріан Вірц.

За даними видання, матч проходив під сильним дощем, а на полі біля обох воріт утворилося багно. Німецька команда контролювала гру: статистика матчу свідчить про 75% володіння м’ячем, 22 удари та 97 атак у виконанні гостей. Серби завдали п’ять ударів і провели 32 атаки.

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Гол Груди та відповідь Бабича

На початку другого тайму Браян Груда після індивідуального проходу забив третій гол Німеччини. Сербія скоротила відставання на 56-й хвилині: Бабич відзначився після розіграшу штрафного, скориставшись тим, що Марк-Андре тер Штеген після сейву відбив м’яч перед собою.

Попри гол господарів, Німеччина зберегла перевагу до фінального свистка. Сербська команда завершила матч удев’ятьох, зазначає Interia Sport.

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