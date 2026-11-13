Германия победила Сербию 3:1 в Белграде — Interia Sport

Сборная Германии победила Сербию со счётом 3:1 в выездном матче Лиги наций в Белграде. Как сообщает Interia Sport, это была пятая игра немецкой команды под руководством Юргена Клоппа.

Два гола до перерыва

Гости открыли счёт уже на третьей минуте. После подачи Джошуа Киммиха с углового Кай Хаверц сбросил мяч головой, а Срджан Бабич срезал его в собственные ворота. На 14-й минуте преимущество Германии удвоил Флориан Вирц.

По данным издания, матч проходил под сильным дождём, а на поле у обеих ворот образовалась грязь. Немецкая команда контролировала игру: статистика матча свидетельствует о 75% владения мячом, 22 ударах и 97 атаках гостей. Сербы нанесли пять ударов и провели 32 атаки.

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Гол Груды и ответ Бабича

В начале второго тайма Браян Груда после индивидуального прохода забил третий гол Германии. Сербия сократила отставание на 56-й минуте: Бабич отличился после розыгрыша штрафного, воспользовавшись тем, что Марк-Андре тер Штеген после сейва отбил мяч перед собой.

Несмотря на гол хозяев, Германия сохранила преимущество до финального свистка. Сербская команда завершила матч вдевятером, отмечает Interia Sport.

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