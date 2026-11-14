Во Франции на протестах задержали 121 человека — RMF24

Во Франции во время пятого подряд уикенда протестов против роста стоимости жизни были задержаны 121 участник. Об этом сообщает RMF24.

По информации Министерства внутренних дел Франции, в субботу по всей стране протестовали в общей сложности 105 тысяч человек, в том числе 24 тысячи — в Париже. Молодежные организации, представляющие школьников и студентов, заявили о значительно большем количестве участников: 200 тысяч по стране и почти 100 тысяч во французской столице.

Столкновения в Париже

После завершения демонстрации на площади Нации в Париже там оставались сотни людей. Полиция пыталась разогнать их. Столичная префектура сообщила, что слезоточивый газ был применен против группы, участники которой, по ее данным, бросали предметы в полицейских.

Неделей ранее МВД оценивало число участников протестов в 146 тысяч, тогда как организаторы заявляли о 250 тысячах протестующих.

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Нападение на съемочную группу

В Лионe во время демонстрации подверглась нападению съемочная группа информационного телеканала BFMTV, в состав которой входили двое журналистов и двое сотрудников охраны. Региональные власти заявили, что нападение было очень агрессивным. По свидетельству очевидца, нападавшие разбили, а затем похитили камеру.

По оценке организации «Репортеры без границ», за последние недели произошло 44 случая физического насилия в отношении журналистов, работавших на протестах. В 29 случаях насилие, по данным организации, применяли силы общественного порядка.

Участники субботних акций выступали против роста стоимости жизни, за повышение зарплат и против запланированных правил использования оружия полицией. Среди других требований были защита детей и молодежи от насилия и увеличение финансирования образования. Демонстрации также состоялись в Марселе, Тулузе, Бордо, Ренне и Нанте.

Группа, координирующая протесты и ссылающаяся на движение «желтых жилетов», объявила новую акцию на 21 ноября. Ее представитель Бенжамен Баль также заявил о присоединении к демонстрациям, запланированным профсоюзами на 17 ноября.

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