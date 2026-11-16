В Польше с 1 января 2027 года городской статус получат 12 населённых пунктов. Правительство одобрило проект распоряжения, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, сообщает RMF24. Документ уже опубликован в официальном вестнике законов.

Распоряжение также предусматривает изменение границ нескольких гмин и городов, а также новое название одной из гмин. После вступления изменений в силу количество городов в Польше увеличится до 1038.

Какие населённые пункты станут городами

Больше всего новых городов появится в Подкарпатском воеводстве: Чудец, Гожице, Вельополе-Скшиньске и Жолыня. В Подляском воеводстве городской статус получат Бакалажево, Филипув и Мельник, в Великопольском — Казимеж-Бискупи и Кобыля-Гура.

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Ещё по одному новому городу будет в Куявско-Поморском, Люблинском и Мазовецком воеводствах — это соответственно Хоцень, Милейув и Жекунь.

Возвращение исторического статуса

Часть населённых пунктов восстанавливает городские права, которыми обладала ранее. Бакалажево и Филипув вернут этот статус спустя 157 лет. Городской статус в прошлом также имели Мельник, Чудец, Вельополе-Скшиньске, Жолыня, Казимеж-Бискупи и Кобыля-Гура. По данным RMF24, Мельник был городом на протяжении 450 лет.

В то же время правительство отклонило заявки Соболева и Скарбимежа-Оседле. Среди причин назывались нехватка инфраструктуры, недостаточное историческое обоснование и скептическое отношение части жителей, выраженное во время консультаций. Как отмечает RMF24, статус города может облегчить доступ к средствам для городских территорий и упростить отдельные процедуры пространственного планирования.

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