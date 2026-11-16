Польща надасть міський статус 12 населеним пунктам з 2027 року — RMF24

У Польщі з 1 січня 2027 року статус міст отримають 12 населених пунктів. Уряд схвалив проєкт розпорядження, підготовлений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, повідомляє RMF24. Документ уже опублікували в офіційному віснику законів.

Розпорядження також передбачає зміну меж кількох гмін і міст, а також нову назву однієї з гмін. Після набуття чинності змін кількість міст у Польщі зросте до 1038.

Які населені пункти стануть містами

Найбільше нових міст з’явиться у Підкарпатському воєводстві: Чудець, Горжице, Вєльополе-Скшинське та Жолиня. У Підляському воєводстві міський статус отримають Бакалажево, Філіпув і Мельник, у Великопольському — Казімеж-Біскупі та Кобиля-Гура.

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Ще по одному новому місту буде в Куявсько-Поморському, Люблінському та Мазовецькому воєводствах — це відповідно Хоцень, Мілейув і Жекунь.

Повернення історичного статусу

Частина населених пунктів відновлює міські права, які мала раніше. Бакалажево та Філіпув повернуть цей статус через 157 років. Міський статус у минулому також мали Мельник, Чудець, Вєльополе-Скшинське, Жолиня, Казімеж-Біскупі та Кобиля-Гура. За даними RMF24, Мельник був містом упродовж 450 років.

Водночас уряд відхилив заявки Соболева та Скарбімежа-Оседле. Серед причин називали нестачу інфраструктури, недостатнє історичне обґрунтування та скептичне ставлення частини мешканців, висловлене під час консультацій. Як зазначає RMF24, статус міста може полегшити доступ до коштів для міських територій і спростити окремі процедури просторового планування.

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