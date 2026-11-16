自2027年1月1日起，波兰将有12个居民点获得城市地位。政府批准了由波兰内政和行政部起草的条例草案，RMF24报道。该文件已在官方法律公报上公布。

该条例还规定调整若干市镇和城市的边界，并为其中一个市镇更名。变更生效后，波兰的城市数量将增至1038个。

哪些居民点将成为城市

新城市数量最多的将出现在喀尔巴阡山省：楚杰茨、戈日采、维耶洛波莱-斯克申斯凯和若温亚。波德拉谢省的巴卡拉热沃、菲利普夫和梅尔尼克将获得城市地位，大波兰省的卡齐米日-比斯库皮和科贝拉古拉也将获得这一地位。

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库亚维-波美拉尼亚省、卢布林省和马佐夫舍省还将各有一个新城市，分别为霍岑、米莱尤夫和热昆。

恢复历史地位

部分居民点正在恢复其此前拥有的城市权利。巴卡拉热沃和菲利普夫将在157年后恢复这一地位。梅尔尼克、楚杰茨、维耶洛波莱-斯克申斯凯、若温亚、卡齐米日-比斯库皮和科贝拉古拉过去也曾拥有城市地位。据RMF24称，梅尔尼克曾作为城市存在450年。

与此同时，政府驳回了索博莱夫和斯卡尔比梅日-奥谢德莱的申请。原因包括基础设施不足、历史依据不充分，以及部分居民在咨询期间表达的怀疑态度。RMF24指出，城市地位可能有助于城市地区获得资金，并简化部分空间规划程序。

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