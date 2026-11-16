W Polsce od 1 stycznia 2027 roku status miast otrzyma 12 miejscowości. Rząd zatwierdził projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski — informuje RMF24. Dokument został już opublikowany w oficjalnym dzienniku ustaw.

Rozporządzenie przewiduje również zmianę granic kilku gmin i miast, a także nową nazwę jednej z gmin. Po wejściu zmian w życie liczba miast w Polsce wzrośnie do 1038.

Które miejscowości staną się miastami

Najwięcej nowych miast pojawi się w województwie podkarpackim: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie i Żołynia. W województwie podlaskim status miasta otrzymają Bakałarzewo, Filipów i Mielnik, a w województwie wielkopolskim — Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra.

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Po jednym nowym mieście będzie także w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim — odpowiednio Choceń, Milejów i Rzekuń.

Przywrócenie historycznego statusu

Część miejscowości odzyskuje prawa miejskie, które miała wcześniej. Bakałarzewo i Filipów odzyskają ten status po 157 latach. Status miasta w przeszłości miały również Mielnik, Czudec, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia, Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra. Według RMF24 Mielnik był miastem przez 450 lat.

Jednocześnie rząd odrzucił wnioski Sobolewa i Skarbimierza-Osiedla. Wśród przyczyn wymieniano brak infrastruktury, niewystarczające uzasadnienie historyczne oraz sceptyczne stanowisko części mieszkańców wyrażone podczas konsultacji. Jak zauważa RMF24, status miasta może ułatwić dostęp do środków dla obszarów miejskich i uprościć niektóre procedury planowania przestrzennego.

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