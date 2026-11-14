У Франції на протестах затримали 121 людину — RMF24

У Франції під час п’ятих поспіль вихідних протестів проти зростання вартості життя затримали 121 учасника. Про це повідомляє RMF24.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, у суботу по країні протестували загалом 105 тисяч людей, зокрема 24 тисячі — у Парижі. Молодіжні організації, що представляють учнів та студентів, заявили про значно більшу кількість учасників: 200 тисяч по країні та майже 100 тисяч у французькій столиці.

Сутички в Парижі

Після завершення демонстрації на площі Нації в Парижі там залишалися сотні людей. Поліція намагалася розігнати їх. Столична префектура повідомила, що сльозогінний газ використали проти групи, учасники якої, за її даними, жбурляли предмети в поліцейських.

Тижнем раніше МВС оцінювало кількість учасників протестів у 146 тисяч, тоді як організатори заявляли про 250 тисяч протестувальників.

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Напад на знімальну групу

У Ліоні під час демонстрації зазнала нападу знімальна група інформаційного телеканалу BFMTV, до якої входили двоє журналістів і двоє співробітників охорони. Регіональна влада заявила, що напад був дуже агресивним. За свідченням очевидця, нападники розбили, а потім викрали камеру.

За оцінкою організації «Репортери без кордонів», упродовж останніх тижнів сталося 44 випадки фізичного насильства щодо журналістів, які працювали на протестах. У 29 випадках насильство, за даними організації, застосовували сили громадського порядку.

Учасники суботніх акцій виступали проти зростання вартості життя, за підвищення зарплат і проти запланованих правил використання зброї поліцією. Серед інших вимог були захист дітей і молоді від насильства та збільшення фінансування освіти. Демонстрації також відбулися в Марселі, Тулузі, Бордо, Ренні та Нанті.

Група, що координує протести та посилається на рух «жовтих жилетів», оголосила нову акцію на 21 листопада. Її представник Бенжамен Баль також заявив про приєднання до демонстрацій, запланованих профспілками на 17 листопада.

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