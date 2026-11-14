We Francji zatrzymano 121 osób podczas protestów — RMF24

We Francji podczas piątego z rzędu weekendu protestów przeciwko rosnącym kosztom życia zatrzymano 121 uczestników. Informuje o tym RMF24.

Według informacji francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sobotę w całym kraju protestowało łącznie 105 tys. osób, w tym 24 tys. w Paryżu. Organizacje młodzieżowe reprezentujące uczniów i studentów podały znacznie wyższą liczbę uczestników: 200 tys. w całym kraju i prawie 100 tys. w stolicy Francji.

Starcia w Paryżu

Po zakończeniu demonstracji na placu Nation w Paryżu pozostały tam setki osób. Policja próbowała je rozproszyć. Prefektura stołeczna poinformowała, że gaz łzawiący został użyty przeciwko grupie, której uczestnicy, według jej danych, rzucali przedmiotami w policjantów.

Tydzień wcześniej MSW szacowało liczbę uczestników protestów na 146 tys., podczas gdy organizatorzy mówili o 250 tys. protestujących.

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Atak na ekipę filmową

W Lyonie podczas demonstracji zaatakowano ekipę filmową informacyjnego kanału telewizyjnego BFMTV, w której skład wchodziło dwóch dziennikarzy i dwóch pracowników ochrony. Władze regionalne oświadczyły, że atak był bardzo agresywny. Według świadka napastnicy rozbili, a następnie ukradli kamerę.

Według organizacji Reporterzy bez Granic w ostatnich tygodniach doszło do 44 przypadków przemocy fizycznej wobec dziennikarzy pracujących podczas protestów. W 29 przypadkach przemoc, według organizacji, stosowały siły porządku publicznego.

Uczestnicy sobotnich akcji protestowali przeciwko rosnącym kosztom życia, za podwyżkami płac i przeciwko planowanym zasadom używania broni przez policję. Wśród innych postulatów znalazły się ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą oraz zwiększenie finansowania edukacji. Demonstracje odbyły się także w Marsylii, Tuluzie, Bordeaux, Rennes i Nantes.

Grupa koordynująca protesty i powołująca się na ruch „żółtych kamizelek” ogłosiła nową akcję na 21 listopada. Jej przedstawiciel Benjamin Bal zapowiedział również dołączenie do demonstracji zaplanowanych przez związki zawodowe na 17 listopada.

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