法国抗议活动中121人被拘留——RMF24

法国连续第五个周末举行反对生活成本上涨的抗议活动期间，121名参与者被拘留。RMF24报道。

根据法国内政部的信息，周六全国共有10.5万人参加抗议，其中2.4万人在巴黎。代表中学生和大学生的青年组织称，参与人数要高得多：全国20万人，法国首都近10万人。

巴黎发生冲突

巴黎民族广场的示威结束后，数百人仍留在现场。警方试图驱散他们。巴黎警察总局表示，警方对一个团体使用了催泪瓦斯；据其掌握的信息，该团体成员向警察投掷物品。

一周前，内政部估计抗议参与者人数为14.6万人，而组织者称有25万名抗议者。

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摄制组遭袭

在里昂，一支由两名记者和两名安保人员组成的BFMTV新闻频道摄制组在示威期间遭到袭击。地方当局表示，这次袭击极具攻击性。据一名目击者称，袭击者砸毁并随后偷走了一台摄像机。

无国界记者组织估计，过去几周发生了44起针对在抗议现场工作的记者的肢体暴力事件。该组织称，其中29起事件的暴力行为由公共秩序部队实施。

周六活动的参与者反对生活成本上涨，要求提高工资，并反对计划中的警察使用武器规则。其他诉求包括保护儿童和青年免受暴力侵害，以及增加教育经费。马赛、图卢兹、波尔多、雷恩和南特也举行了示威活动。

协调抗议活动并援引“黄背心”运动的团体宣布，将于11月21日举行新的活动。其代表本杰明·巴尔还表示，将加入工会计划于11月17日举行的示威活动。

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