杀害鲍里斯·涅姆佐夫的凶手提前获释

三名因谋杀俄罗斯反对派政治家鲍里斯·涅姆佐夫而被定罪的囚犯，在与俄罗斯国防部签署合同、参与对乌克兰的战争后，获得了提前释放。 然而，据《项目》媒体援引消息来源及自身调查结果报道，他们并未前往前线，而是回到了车臣的和平生活中。

这三人分别是扎乌拉·达达耶夫、安佐尔·古巴舍夫及其兄弟沙迪德·古巴舍夫。据该媒体报道，尽管他们最终并未参与在乌克兰的作战行动，但三人均提前离开了惩教所。

《项目》的采访对象称，这三人获释时被要求不得透露自己已获释的消息。据称，他们被警告若消息走漏，将被送回劳改营。

关于扎乌尔·达达耶夫获释的已知情况

扎乌拉·达达耶夫被法院认定为涅姆佐夫谋杀案的直接实施者，并被判处20年监禁。2024年，他在伊尔库茨克第3号监狱服刑，期间在缝纫车间工作。

据“项目”调查发现，其个人档案中出现了一条因被押解而离职的记录。但同时，并未有关于达达耶夫被转移至其他惩教机构的信息。 记者注意到，该监狱中其他随后前往乌克兰参战的囚犯的文件中，也使用了类似的表述。

此外，该媒体还在社会保险基金泄露的数据中发现了一条记录，显示达达耶夫已在车臣进行了居住地登记。 他定居在尤卡尔乔伊村，该村位于人口稀少的山林地带，距离格罗兹尼约80公里，距达吉斯坦边境20公里。

据调查人员称，达达耶夫在服刑期间与曾在拉姆赞·卡迪罗夫行政机构工作的伊尔萨娜·穆卡耶娃结为夫妇。2024年10月24日，这对夫妇迎来了一个女儿。 “项目”称，正是这一天，该男子重获自由。

古巴舍夫兄弟何时获释

安佐尔·古巴舍夫因参与谋杀涅姆佐夫被判处19年有期徒刑。他的兄弟沙迪德曾跟踪该政客，并在案发后协助行凶者藏匿，被判处16年有期徒刑。

据“项目”报道，获释前两人均被关押在切尔诺科佐夫的车臣第2号监狱。沙迪德·古巴舍夫于2022年获释，安佐尔则于2024年获释。

获释后，沙迪德与阿姆纳特·阿巴拉耶娃结为夫妇。截至2024年7月，她一直被关押在格罗兹尼第1看守所，两人于同年10月办理了结婚登记。

该媒体的知情人士还透露，安佐尔·古巴舍夫已结婚，并在距离格罗兹尼以南约六公里的吉卡洛村购置了一块土地。 据他称，沙迪德·古巴舍夫及其妻子也在该村拥有房产。

其他因谋杀涅姆佐夫被定罪者现状如何

该案的另一名涉案人员特米尔兰·埃斯克哈诺夫于2024年提前获释——比刑期结束时间提前了五年。 他曾是策划该犯罪的团伙成员之一，并在凶手藏身的公寓中过夜。

据《新报·欧洲》此前报道，埃斯克哈诺夫在与俄罗斯国防部签署合同后获得了特赦。然而，他并未前往前线，而是负责在俄罗斯占领的马里乌波尔看守工厂。

该案中最后一名被定罪者——哈姆扎特·巴霍耶夫——目前也已获释，但他已服满全部刑期。他被判处11年监禁，刑期将于2026年春季结束。

需要指出的是，普京曾特赦了杀害涅姆佐夫的凶手，并将其派往前线参战。

此后，俄罗斯媒体调查了因谋杀涅姆佐夫而被定罪的这位车臣人究竟是如何“服役”的。

在俄罗斯，被杀害的反对派人士涅姆佐夫的女儿被缺席判处劳改。

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