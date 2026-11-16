Убийцы Бориса Немцова досрочно вышли из колоний

Трое осужденных за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова досрочно освободились после подписания контрактов с Минобороны РФ для участия в войне против Украины. Однако вместо фронта они вернулись к мирной жизни в Чечне, сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники и результаты собственного расследования.

Речь идет о Зауре Дадаеве, Анзоре Губашеве и его брате Шадиде Губашеве. По информации издания, все трое покинули исправительные колонии раньше установленных сроков, хотя к боевым действиям в Украине так и не присоединились.

Собеседник «Проекта» утверждает, что при освобождении мужчинам выдвинули условие не разглашать информацию о том, что они находятся на свободе. Им якобы пригрозили возвращением в колонии в случае разглашения.

Что известно об освобождении Заура Дадаева

Заура Дадаева суд признал непосредственным исполнителем убийства Немцова и приговорил к 20 годам лишения свободы. В 2024 году он отбывал наказание в иркутской колонии №3, где работал на швейном производстве.

Как выяснил «Проект», в его личном деле появилась запись об увольнении с работы в связи с этапированием. При этом информации о переводе Дадаева в другое исправительное учреждение не было. Журналисты обратили внимание, что аналогичная формулировка использовалась в документах других заключённых этой колонии, которые впоследствии отправлялись воевать против Украины.

Кроме того, издание обнаружило в утечке данных Фонда социального страхования запись о регистрации Дадаева по месту жительства в Чечне. Он поселился на хуторе Юкарчой, в малонаселенной горно-лесистой местности примерно в 80 км от Грозного и в 20 км от границы с Дагестаном.

По данным расследователей, ещё во время заключения Дадаев женился на Ирсане Мукаевой, которая работала в администрации Рамзана Кадырова. 24 октября 2024 года у супругов родилась дочь. «Проект» утверждает, что именно в этот день мужчина вышел на свободу.

Когда освободили братьев Губашевых

Анзора Губашева приговорили к 19 годам лишения свободы за участие в убийстве Немцова. Его брата Шадида, который следил за политиком и после преступления помогал исполнителям скрываться, приговорили к 16 годам лишения свободы.

По информации «Проекта», перед освобождением оба находились в чеченской колонии № 2 в Чернокозове. Шадид Губашев вышел на свободу в 2022 году, а Анзор — в 2024-м.

После освобождения Шадид женился на Амнат Абалаевой. До июля 2024 года она находилась в СИЗО №1 Грозного, а брак был зарегистрирован в октябре того же года.

Собеседник издания также сообщил, что Анзор Губашев женился и приобрел земельный участок в посёлке Гикало, примерно в шести километрах к югу от Грозного. По его словам, недвижимостью в этом же населенном пункте владеют и Шадид Губашев с женой.

Что стало с другими осужденными за убийство Немцова

Еще один фигурант дела, Темирлан Эскерханов, досрочно вышел из колонии в 2024 году — за пять лет до окончания срока наказания. Он был участником группы, которая готовила преступление, и ночевал в квартире, где скрывались убийцы.

Как ранее сообщала «Новая газета Европа», Эскерханов получил помилование после подписания контракта с Минобороны РФ. Однако на фронт он также не отправился, а вместо этого занимался охраной заводов в оккупированном Россией Мариуполе.

Последний осужденный по делу — Хамзат Бахоев — также уже находится на свободе, однако он отбыл полный срок заключения. Его приговорили к 11 годам, которые истекли весной 2026 года.

Напомним, Путин помиловал убийцу Немцова и отправил его на войну.

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