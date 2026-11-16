Mordercy Borisa Niemcowa zostali przedterminowo zwolnieni z zakładów karnych

Trzech skazanych za zabójstwo rosyjskiego polityka opozycyjnego Borisa Niemcowa zostało przedterminowo zwolnionych po podpisaniu umów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Jednak zamiast udać się na front, powrócili do spokojnego życia w Czeczenii – informuje serwis „Proekt”, powołując się na źródła oraz wyniki własnego śledztwa.

Chodzi o Zaurę Dadajewa, Anzora Gubashewa i jego brata Shadida Gubashewa. Według informacji magazynu wszyscy trzej opuścili kolonie karne przed upływem wyznaczonych terminów, choć ostatecznie nie wzięli udziału w działaniach wojennych na Ukrainie.

Rozmówca „Projekta” twierdzi, że podczas zwolnienia mężczyznom postawiono warunek, by nie ujawniali informacji o tym, że przebywają na wolności. Podobno grożono im powrotem do kolonii w przypadku ujawnienia tej informacji.

Co wiadomo o zwolnieniu Zaura Dadajewa

Sąd uznał Zaurę Dadajewa za bezpośredniego sprawcę zabójstwa Niemcowa i skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. W 2024 roku odbywał karę w kolonii nr 3 w Irkucku, gdzie pracował w szwalni.

Jak ustalił „Proiekt”, w jego aktach osobowych pojawił się wpis o zwolnieniu z pracy w związku z przeniesieniem. Jednocześnie nie było informacji o przeniesieniu Dadajewa do innego zakładu karnego. Dziennikarze zwrócili uwagę, że podobne sformułowanie zastosowano w dokumentach innych osadzonych tej kolonii, którzy później wyruszyli walczyć przeciwko Ukrainie.

Ponadto redakcja odkryła w danych ujawnionych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wpis dotyczący zameldowania Dadajewa w Czeczenii. Osiedlił się on w osadzie Jukarczoj, w słabo zaludnionym, górzysto-leśnym terenie, około 80 km od Groznego i 20 km od granicy z Dagestanem.

Według danych śledczych, jeszcze podczas pobytu w więzieniu Dadajew ożenił się z Irsaną Mukajewą, która pracowała w administracji Ramzana Kadyrowa. 24 października 2024 roku małżonkom urodziła się córka. „Projekt” twierdzi, że właśnie tego dnia mężczyzna wyszedł na wolność.

Kiedy zwolniono braci Gubashevów

Anzor Gubashev został skazany na 19 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie Niemcowa. Jego brat Shadid, który śledził polityka, a po zbrodni pomagał sprawcom w ukryciu się, został skazany na 16 lat pozbawienia wolności.

Według informacji „Projekta” przed zwolnieniem obaj przebywali w czeczeńskiej kolonii nr 2 w Czernokozowie. Szadid Gubashev wyszedł na wolność w 2022 roku, a Anzor – w 2024 roku.

Po zwolnieniu Szadid ożenił się z Amnat Abalajewą. Do lipca 2024 roku przebywała ona w areszcie śledczym nr 1 w Groznym, a ślub został zarejestrowany w październiku tego samego roku.

Rozmówca gazety poinformował również, że Anzor Gubashev ożenił się i nabył działkę w miejscowości Gikalo, około sześciu kilometrów na południe od Groznego. Według niego nieruchomości w tej samej miejscowości posiadają również Szadid Gubashev wraz z żoną.

Co stało się z pozostałymi skazanymi za zabójstwo Niemcowa

Kolejny oskarżony w tej sprawie, Temirlan Eskerkhanow, wyszedł przedterminowo z kolonii karnej w 2024 roku – pięć lat przed zakończeniem kary. Był członkiem grupy, która przygotowywała zbrodnię, i nocował w mieszkaniu, w którym ukrywali się zabójcy.

Jak wcześniej informowała „Nowaja Gazeta Europa”, Eskerkhanow otrzymał ułaskawienie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Nie wyruszył jednak na front, lecz zajmował się ochroną zakładów przemysłowych w okupowanym przez Rosję Mariupolu.

Ostatni skazany w tej sprawie — Chamzat Bahojew — również jest już na wolności, jednak odbył pełny wymiar kary. Został skazany na 11 lat, które dobiegły końca wiosną 2026 roku.

Przypomnijmy, że Putin ułaskawił zabójcę Niemcowa i wysłał go na wojnę.

Następnie rosyjskie media ustaliły, jak w rzeczywistości „służy” Czeczen skazany za zabójstwo Niemcowa.

W Rosji zaocznie skazano na pobyt w kolonii córkę zamordowanego opozycjonisty Niemcowa.

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