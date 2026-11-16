Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, od początku inwazji na Ukrainę straciła ponad 1,6 mln żołnierzy zabitych i rannych. Według niego w październiku rosyjskie straty wyniosły 54,4 tys. osób, a Ukraina odzyskała więcej terytoriów, niż Rosja zajęła, informuje RMF24.

Oświadczenie o celach inwazji

Sybiha oświadczył również, że mimo tych strat Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich celów w wojnie przeciwko Ukrainie. Skrytykował propozycje rosyjskiego przywódcy Władimira Putina dotyczące zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie. Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ, aby przedstawiać propozycje na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową.

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Sytuacja w pobliżu Małej Tokmaczki

Minister zauważył, że Rosja od czterech lat i ośmiu miesięcy nie jest w stanie zdobyć wsi Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim. Według oceny Sybihy Putin może negocjować co najwyżej sprawiedliwe zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii styczności, a nie podział Europy na strefy wpływów.

Na początku września Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii informowało, że w walkach po stronie Rosji zginęło ponad 500 tys. osób, a łączna liczba strat wraz z rannymi mogła sięgnąć 1,5 mln. Według danych Rosstatu, które, jak podał RMF24, białoruscy hakerzy wykradli na przełomie października i listopada, w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło ponad 450 tys. rosyjskich wojskowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony po raz ostatni oficjalnie informowało o liczbie zabitych we wrześniu 2022 roku, podając liczbę 5937 osób.

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