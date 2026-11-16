Глава МЗС Сибіга заявив про понад 1,6 млн втрат Росії — RMF24

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — від початку вторгнення в Україну втратила понад 1,6 млн військових убитими й пораненими. За його словами, у жовтні російські втрати становили 54,4 тис. осіб, а Україна повернула більше територій, ніж Росія захопила, повідомляє RMF24.

Заява про цілі вторгнення

Сибіга також заявив, що, попри ці втрати, Росія не досягла жодної зі своїх цілей у війні проти України. Він розкритикував пропозиції російського лідера Владіміра Путіна щодо зміни архітектури безпеки в Європі. На думку глави українського МЗС, щоб висувати пропозиції такого масштабу, потрібно спершу виграти світову війну.

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Ситуація біля Малої Токмачки

Міністр зазначив, що Росія вже чотири роки й вісім місяців не може захопити село Мала Токмачка в Запорізькій області. За оцінкою Сибіги, Путін може вести переговори щонайбільше про справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення, а не про поділ Європи на сфери впливу.

На початку вересня Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що у боях на боці Росії загинули понад 500 тис. людей, а сукупна кількість втрат разом із пораненими могла сягнути 1,5 млн. За даними Росстату, які, за повідомленням RMF24, білоруські хакери викрали наприкінці жовтня — на початку листопада, у війні проти України загинули понад 450 тис. російських військових. Російське Міноборони востаннє офіційно звітувало про кількість загиблих у вересні 2022 року, назвавши цифру 5937 осіб.

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