乌克兰外交部长安德里·西比哈表示，作为侵略国的俄罗斯联邦自全面入侵乌克兰以来，已有超过160万名军人死亡和受伤。据他称，俄罗斯10月的损失为5.44万人，而乌克兰收复的领土多于俄罗斯占领的领土，RMF24报道。

关于入侵目标的声明

西比哈还表示，尽管遭受这些损失，俄罗斯尚未实现其对乌战争中的任何目标。他批评了俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京有关改变欧洲安全架构的提议。这位乌克兰外长认为，要提出如此规模的建议，首先必须赢得一场世界大战。

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马拉亚托克马奇卡附近局势

这位部长指出，俄罗斯四年零八个月来一直无法占领扎波罗热州的马拉亚托克马奇卡村。西比哈评估称，普京至多只能就沿当前接触线实现公正停火进行谈判，而不是就将欧洲划分为势力范围进行谈判。

英国国防部9月初曾表示，在俄罗斯一方参战的人员中已有超过50万人死亡，包括伤员在内的总伤亡人数可能达到150万。根据RMF24报道，白俄罗斯黑客在10月底至11月初窃取的俄罗斯国家统计局数据表明，在针对乌克兰的战争中已有超过45万名俄罗斯军人死亡。俄罗斯国防部上一次正式公布死亡人数是在2022年9月，当时称为5937人。

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