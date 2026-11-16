Miliarder Warren Buffett przekazał akcje Berkshire Hathaway o przybliżonej wartości 5,5 mld dolarów czterem fundacjom charytatywnym. W tym celu 96-letni honorowy prezes spółki zamienił 6 150 akcji klasy A na 9 225 000 akcji klasy B, informuje CNBC.

Podział akcji między fundacje

The Susan Thompson Buffett Foundation otrzymała 3 690 000 akcji klasy B. Buffett przekazał po kolejne 1 845 000 akcji fundacjom The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation oraz NoVo Foundation, zarządzanym przez jego dzieci: Susie, Howarda i Petera Buffettów.

Po darowiźnie Buffett posiada 182 140 akcji Berkshire Hathaway klasy A, wycenianych na około 162 mld dolarów. W swoim corocznym przesłaniu z okazji Święta Dziękczynienia powtórzył, że ostatecznie wszystkie jego akcje Berkshire Hathaway zostaną przekazane tym czterem fundacjom. Celem jest coroczne zwiększanie wysokości grantów przyznawanych przez fundacje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przesłanie z okazji Święta Dziękczynienia

Buffett napisał, że życzliwość nic nie kosztuje, ale jest bezcenna, a z czasem pomnaża się lepiej niż jakiekolwiek przejęcia, których dokonywał wraz z byłym wiceprezesem Berkshire Hathaway Charliem Mungerem. Munger zmarł w listopadzie 2023 roku.

W liście Buffett wyraził również pełne zaufanie do działalności charytatywnej swoich dzieci oraz do dyrektora generalnego Berkshire Hathaway Grega Abela. Abel ze swojej strony oświadczył, że przykład Buffetta odzwierciedla życzliwość, do której zachęca on innych.

Akcje Berkshire Hathaway wzrosły o ponad 19% od początku czwartego kwartału i zakończyły ubiegły tydzień czterema kolejnymi rekordowymi zamknięciami. W tym samym okresie indeks S&P 500 spadł o 1,2%.

Czytaj nas na