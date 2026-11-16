亿万富翁沃伦·巴菲特向四家慈善基金会转让了价值约55亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票。为此，这位96岁的公司荣誉董事长将6,150股A类股转换为9,225,000股B类股，CNBC报道。

股票在基金会之间的分配

The Susan Thompson Buffett Foundation获得了3,690,000股B类股。巴菲特还分别向由其子女苏茜、霍华德和彼得·巴菲特管理的The Sherwood Foundation、The Howard G. Buffett Foundation和NoVo Foundation各转让了1,845,000股。

捐赠后，巴菲特持有182,140股伯克希尔·哈撒韦A类股，价值约1,620亿美元。他在年度感恩节致辞中重申，他最终将把所有伯克希尔·哈撒韦股票转交给这四家基金会。目标是每年增加这些基金会提供的赠款规模。

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感恩节致辞

巴菲特写道，善意无需成本，却无价，并且随着时间推移，其增值效果胜过他与伯克希尔·哈撒韦前副董事长查理·芒格共同进行的任何收购。芒格于2023年11月去世。

巴菲特在信中还表达了对其子女慈善工作的完全信任，以及对伯克希尔·哈撒韦首席执行官格雷格·阿贝尔的完全信任。阿贝尔则表示，巴菲特的榜样体现了他所呼吁他人践行的善意。

伯克希尔·哈撒韦股价自第四季度开始以来已上涨逾19%，并在上周连续四个交易日创下收盘纪录。同期，标普500指数下跌了1.2%。

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