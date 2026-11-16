俄罗斯炼油厂遭袭后，加油站的汽油供应量急剧减少

在乌克兰对炼油厂发动一系列袭击后，俄罗斯石油公司大幅削减了汽油的批发销量。据路透社报道，过去两周内，至少有10家炼油厂遭到袭击，其中包括该国最大的五家炼油厂。

据圣彼得堡国际大宗商品和原材料交易所数据显示，在11月9日至13日这一周内，汽油销量下降了31%——从7.674万吨降至5.298万吨。

A-92汽油销量下降33%，至3.426万吨；A-95汽油销量下降27%，至1.872万吨。 此外，夏季、过渡季和冬季柴油的交易所供应量也减少了10%，总计为12.558万吨。

俄罗斯各城市出现燃油短缺

经济学家雅尼斯·克吕格（Yanis Kluge）分析了GdeBenz服务的数据，这些数据表明俄罗斯各大城市的加油站存在汽油供应问题。

据他估算，可购买A-92汽油的加油站比例已从约60%降至50%。该汽油的供应率已跌至30%，而两周前这一指标还约为55%。

据该专家评估，供应柴油的加油站数量已降至20%。

与此同时，克吕格提醒道，这些数据未必能直接反映短缺的实际规模。在供应中断期间，人们往往更倾向于报告那些没有燃油的加油站，因此该平台的统计数据可能与实际情况存在不成比例的偏差。

俄罗斯的石油加工量大幅减少

美国兰德公司（Rand Corporation）分析师迈克尔·博内特估计，俄罗斯的原油加工量已从战前的每日约500万至550万桶水平降至370万桶。

据他评估，目前的加工能力仅略高于满足国内需求所需的最低水平。每年这一时期，为满足俄罗斯市场的需求，每天需要加工约320万至380万桶原油。

此外，乌克兰已将俄罗斯境内的原油加工量削减了30%，并停运了9家关键炼油厂。

11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯最大的炼油厂之一——卢克石油-伏尔加格勒炼油厂。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列袭击后开始实施的。

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