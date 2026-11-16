Поставки бензина на АЗС в России резко сократились после ударов по НПЗ
Российские нефтяные компании резко сократили оптовые продажи бензина после серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. За последние две недели под ударами оказались как минимум 10 НПЗ, в том числе пять крупнейших в стране, сообщает Reuters.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в течение недели с 9 по 13 ноября объемы реализации бензина упали на 31% — с 76,74 тыс. до 52,98 тыс. тонн.
Продажи бензина марки А-92 сократились на 33% — до 34,26 тыс. тонн, а А-95 — на 27%, до 18,72 тыс. тонн. Также на 10% сократились биржевые поставки летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива. Их совокупный объем составил 125,58 тыс. тонн.
В российских городах фиксируется дефицит топлива
О проблемах с доступностью бензина на автозаправках в крупных городах России свидетельствуют данные сервиса «ГдеБенз», проанализированные экономистом Янисом Клюге.
По его подсчетам, доля АЗС, где можно приобрести бензин А-92, сократилась примерно с 60% до 50%. Доступность этого топлива упала до 30%, хотя еще две недели назад этот показатель составлял около 55%.
Количество заправок, на которых есть дизельное топливо, по оценке эксперта, сократилось до 20%.
В то же время Клюге предупредил, что эти показатели не обязательно точно отражают реальный масштаб дефицита. Во время перебоев с поставками люди чаще сообщают о заправках, где нет топлива, поэтому статистика сервиса может меняться непропорционально фактической ситуации.
Переработка нефти в России существенно сократилась
Аналитик американской исследовательской организации Rand Corporation Майкл Бонерт оценивает, что объемы нефтепереработки в России с довоенного уровня примерно 5–5,5 млн баррелей в сутки снизились до 3,7 млн баррелей.
По его оценке, нынешние мощности лишь незначительно превышают минимальный уровень, необходимый для удовлетворения внутреннего спроса. В этот период года для обеспечения потребностей российского рынка необходимо перерабатывать примерно 3,2–3,8 млн баррелей нефти ежедневно.
Добавим, что Украина сократила переработку нефти в России на 30% и остановила 9 ключевых НПЗ.
В ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка». После удара на территории предприятия возник пожар, а поблизости продолжали раздаваться взрывы.
Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.
Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.