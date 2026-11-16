Dostawy benzyny do stacji paliw w Rosji gwałtownie spadły po atakach na rafinerie

Rosyjskie koncerny naftowe gwałtownie ograniczyły sprzedaż hurtową benzyny po serii ukraińskich ataków na rafinerie. Jak podaje agencja Reuters, w ciągu ostatnich dwóch tygodni atakom uległo co najmniej 10 rafinerii, w tym pięć największych w kraju.

Według danych Międzynarodowej Giełdy Towarowo-Surowcowej w Sankt Petersburgu w tygodniu od 9 do 13 listopada wolumen sprzedaży benzyny spadł o 31% — z 76,74 tys. do 52,98 tys. ton.

Sprzedaż benzyny marki A-92 spadła o 33% — do 34,26 tys. ton, a A-95 — o 27%, do 18,72 tys. ton. O 10% zmniejszyły się również dostawy giełdowe letniego, międzysezonowego i zimowego oleju napędowego. Ich łączna wielkość wyniosła 125,58 tys. ton.

W rosyjskich miastach odnotowuje się niedobór paliwa

O problemach z dostępnością benzyny na stacjach paliw w dużych miastach Rosji świadczą dane serwisu „GdeBenz”, które przeanalizował ekonomista Janis Kluge.

Według jego obliczeń odsetek stacji benzynowych, na których można kupić benzynę A-92, spadł z około 60% do 50%. Dostępność tego paliwa spadła do 30%, choć jeszcze dwa tygodnie temu wskaźnik ten wynosił około 55%.

Liczba stacji benzynowych, na których dostępne jest paliwo dieslowe, według szacunków eksperta spadła do 20%.

Jednocześnie Kluge zastrzegł, że wskaźniki te niekoniecznie odzwierciedlają bezpośrednio rzeczywistą skalę niedoboru. Podczas przerw w dostawach ludzie częściej zgłaszają stacje, na których brakuje paliwa, dlatego statystyki serwisu mogą zmieniać się nieproporcjonalnie do rzeczywistej sytuacji.

Przetwórstwo ropy naftowej w Rosji znacznie spadło

Analityk amerykańskiej organizacji badawczej Rand Corporation, Michael Bonert, szacuje, że wielkość przerobu ropy w Rosji spadła z przedwojennego poziomu około 5–5,5 mln baryłek dziennie do 3,7 mln baryłek.

Według jego szacunków obecne moce przerobowe tylko nieznacznie przekraczają minimalny poziom niezbędny do zaspokojenia popytu krajowego. O tej porze roku, aby zaspokoić potrzeby rynku rosyjskiego, należy przetwarzać około 3,2–3,8 mln baryłek ropy dziennie.

Dodajmy, że Ukraina ograniczyła przeróbkę ropy w Rosji o 30% i wstrzymała działalność 9 kluczowych rafinerii.

W nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”. Po uderzeniu na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pobliżu nadal słychać było eksplozje.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej.

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