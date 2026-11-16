波兰参议院请愿委员会正在审议一份关于降低领取遗属津贴年龄门槛的请愿书。遗属津贴是一项在丈夫或妻子去世后合并领取福利的机制。请愿书还规定，将福利的额外部分维持在15%，而不是按计划在2027年提高至25%。RMF24援引Gazeta Prawna报道了这一消息。

现行年龄要求

根据现行规定，寡妇年满60岁后可以申请合并领取福利，鳏夫则须年满65岁。同时，在因丈夫或妻子去世而获得遗属福利资格时的年龄也很重要：女性必须至少55岁，男性必须至少60岁。

据RMF24报道，如果一个人在获得该资格时未达到所需年龄，即使后来达到法律规定的年龄，也不能合并领取福利。波兰社会保险局的实践表明，即使相差一个月，也可能影响获得该福利的资格。

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请愿书内容

请愿书作者认为，应当降低年龄门槛。他 допускает将其降至40至50岁，但文件没有列出具体的新门槛或详细规定。作者解释称，这一倡议是因为在较年轻时失去丈夫或妻子的人，多年来要独自支付住房、账单和其他日常需求的费用。

建议通过放弃在2027年将新领取者额外部分从15%提高至25%的计划，为新增领取者的额外福利提供资金。这份日期为2026年10月22日的请愿书已转交参议院委员会，但尚未就进一步审议作出决定。报道还指出，波兰家庭部此前曾表示，可在法律规定于2028年进行的福利审查期间考虑更大范围的改革。

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