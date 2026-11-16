Комиссия по петициям Сената Польши рассматривает петицию о снижении возрастного порога для получения вдовьей выплаты — механизма совмещения выплат после смерти мужа или жены. Петиция также предусматривает сохранение дополнительной части выплаты на уровне 15% вместо запланированного на 2027 год повышения до 25%. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Gazeta Prawna.

Действующие возрастные требования

Согласно действующим правилам, вдова может претендовать на совмещение выплат после достижения 60 лет, а вдовец — 65 лет. В то же время важен возраст на момент приобретения права на семейную выплату после смерти мужа или жены: для женщины он должен составлять не менее 55 лет, для мужчины — 60 лет.

По данным RMF24, если человек не достиг необходимого возраста на момент приобретения такого права, он не сможет совмещать выплаты даже после достижения установленного законом возраста. Практика польского Управления социального страхования свидетельствует, что для права на выплату значение может иметь даже разница в один месяц.

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Содержание петиции

Автор петиции считает, что возрастной порог следует снизить. Он допускает его уменьшение до 40–50 лет, однако документ не содержит конкретного нового показателя и подробных норм. Автор объясняет инициативу тем, что люди, потерявшие мужа или жену в более молодом возрасте, годами самостоятельно оплачивают жилье, счета и другие повседневные потребности.

Дополнительные выплаты для новых получателей предлагают финансировать за счет отказа от повышения их дополнительной части с 15% до 25% в 2027 году. Петицию от 22 октября 2026 года передали в сенатскую комиссию, однако решение о дальнейшей работе над ней еще не принято. В материале также отмечается, что польское министерство семьи ранее допускало рассмотрение более масштабных изменений в ходе предусмотренной законом проверки выплат в 2028 году.

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