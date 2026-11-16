Komisja Petycji Senatu Polski rozpatruje petycję w sprawie obniżenia progu wieku uprawniającego do otrzymania renty wdowiej — mechanizmu łączenia świadczeń po śmierci męża lub żony. Petycja przewiduje również utrzymanie dodatkowej części świadczenia na poziomie 15% zamiast planowanego na 2027 rok podwyższenia jej do 25%. Poinformował o tym RMF24, powołując się na Gazetę Prawną.

Obowiązujące wymogi wiekowe

Zgodnie z obecnymi zasadami wdowa może ubiegać się o łączenie świadczeń po ukończeniu 60 lat, a wdowiec — 65 lat. Jednocześnie istotny jest wiek w momencie nabycia prawa do renty rodzinnej po śmierci męża lub żony: w przypadku kobiety musi on wynosić co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzny — 60 lat.

Według RMF24, jeżeli osoba nie miała wymaganego wieku w momencie nabycia takiego prawa, nie będzie mogła łączyć świadczeń nawet po osiągnięciu wieku określonego w ustawie. Praktyka polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że dla prawa do świadczenia znaczenie może mieć nawet różnica jednego miesiąca.

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Treść petycji

Autor petycji uważa, że próg wieku należy obniżyć. Dopuszcza jego zmniejszenie do 40–50 lat, jednak dokument nie zawiera konkretnego nowego progu ani szczegółowych przepisów. Autor wyjaśnia inicjatywę tym, że osoby, które straciły męża lub żonę w młodszym wieku, przez lata samodzielnie opłacają mieszkanie, rachunki i inne codzienne potrzeby.

Dodatkowe świadczenia dla nowych odbiorców proponuje się sfinansować poprzez rezygnację z podwyższenia ich dodatkowej części z 15% do 25% w 2027 roku. Petycję z 22 października 2026 roku przekazano do komisji senackiej, jednak decyzja o dalszych pracach nad nią nie została jeszcze podjęta. W materiale zaznaczono również, że polskie ministerstwo rodziny wcześniej dopuszczało rozpatrzenie szerszych zmian podczas przewidzianego ustawą przeglądu świadczeń w 2028 roku.

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