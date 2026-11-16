Миллиардер Уоррен Баффет передал акции Berkshire Hathaway приблизительной стоимостью $5,5 млрд четырем благотворительным фондам. Для этого 96-летний почетный председатель компании конвертировал 6 150 акций класса A в 9 225 000 акций класса B, сообщает CNBC.

Распределение акций между фондами

Фонд The Susan Thompson Buffett Foundation получил 3 690 000 акций класса B. Еще по 1 845 000 акций Баффет передал фондам The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дети Сьюзи, Говард и Питер Баффеты.

После пожертвования Баффет владеет 182 140 акциями Berkshire Hathaway класса A, оцениваемыми приблизительно в $162 млрд. В своем ежегодном послании ко Дню благодарения он повторил, что в конечном итоге все его акции Berkshire Hathaway будут переданы этим четырем фондам. Цель заключается в том, чтобы ежегодно увеличивать размер грантов, которые будут предоставлять фонды.

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Послание ко Дню благодарения

Баффет написал, что доброта ничего не стоит, но бесценна, и со временем приумножается лучше, чем любые приобретения, которые он совершал вместе с бывшим вице-председателем Berkshire Hathaway Чарли Мангером. Мангер умер в ноябре 2023 года.

В письме Баффет также выразил полное доверие к благотворительной деятельности своих детей и к генеральному директору Berkshire Hathaway Грегу Абелю. Абель, со своей стороны, заявил, что пример Баффета отражает доброту, к которой тот призывает других.

Акции Berkshire Hathaway с начала четвертого квартала выросли более чем на 19% и завершили прошлую неделю четырьмя подряд рекордными закрытиями. За тот же период индекс S&P 500 снизился на 1,2%.

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