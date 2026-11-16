Уголовный суд в Бахрейне приговорил 64 человека к пожизненному заключению по делу о предполагаемом сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции. По данным Бахрейнского института прав и демократии (BIRD), которые приводит RMF24, еще пятерых обвиняемых приговорили к 15 годам лишения свободы. Организация также сообщила, что 60 обвиняемых были шиитскими духовными лицами.

Обвинения в связях с Ираном

Прокуратура Бахрейна заявляла, что фигуранты действовали с целью ослабления государства. Суд признал всех обвиняемых виновными в создании и руководстве террористической организацией, которая, по версии следствия, была связана с иранским Корпусом стражей исламской революции и ставила целью свержение власти. Часть обвиняемых судили заочно.

Следователи утверждали, что обвиняемые призывали к восстанию и пытались свергнуть действующий политический строй при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции. По данным материала, с мая по июнь в Бахрейне задержали более 50 духовных лиц и проповедников.

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Штрафы и конфискация средств

Прокуратура также обвиняла осужденных в незаконном сборе средств и использовании мечетей, проповедей, благотворительных и образовательных учреждений для распространения лояльности верховному лидеру Ирана. Некоторые из осужденных должны заплатить по 100 тысяч бахрейнских динаров, или около 265 тысяч долларов.

Суд также постановил конфисковать более 8 миллионов бахрейнских динаров — приблизительно 21 миллион долларов. Эти средства должны быть направлены на благотворительные цели. Иран ранее отвергал обвинения во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.

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