Sąd karny w Bahrajnie skazał 64 osoby na dożywotnie pozbawienie wolności w sprawie dotyczącej domniemanej współpracy z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Według Bahrajńskiego Instytutu Praw i Demokracji (BIRD), na który powołuje się RMF24, kolejnych pięciu oskarżonych skazano na 15 lat więzienia. Organizacja poinformowała również, że 60 oskarżonych było szyickimi duchownymi.

Oskarżenia o związki z Iranem

Bahrajńska prokuratura twierdziła, że osoby objęte sprawą działały w celu osłabienia państwa. Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych utworzenia i kierowania organizacją terrorystyczną, która według śledztwa była powiązana z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i miała na celu obalenie władz. Część oskarżonych była sądzona zaocznie.

Śledczy twierdzili, że oskarżeni wzywali do powstania i próbowali obalić obecny porządek polityczny przy wsparciu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według materiału od maja do czerwca w Bahrajnie zatrzymano ponad 50 duchownych i kaznodziejów.

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Grzywny i konfiskata środków

Prokuratura zarzucała również skazanym nielegalne zbieranie środków oraz wykorzystywanie meczetów, kazań, instytucji charytatywnych i edukacyjnych do szerzenia lojalności wobec najwyższego przywódcy Iranu. Niektórzy ze skazanych mają zapłacić po 100 tys. dinarów bahrajńskich, czyli około 265 tys. dolarów.

Sąd nakazał także konfiskatę ponad 8 mln dinarów bahrajńskich, czyli około 21 mln dolarów. Środki te mają zostać przeznaczone na cele charytatywne. Iran wcześniej odrzucał oskarżenia o ingerencję w wewnętrzne sprawy Bahrajnu.

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