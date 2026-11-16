Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал приоритеты российских властей, заявив, что Кремль больше заботится о захвате иностранных городов, чем об условиях жизни собственных граждан. По его словам, около 11 миллионов россиян живут без надлежащих бытовых условий, в частности не имеют туалета дома.

«Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры — а именно то, что они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета», — написал министр.

Ранее Сикорский отверг призывы США смягчить риторику в отношении России.

Также Сикорский раскритиковал президента Польши за сближение с пророссийскими антисемитами.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не собирается сдерживать свои высказывания в адрес Владимира Путина, несмотря на сообщения о призывах американских военных чиновников смягчить критику в адрес России.

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