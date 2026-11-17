Бывшая королева Дании, 86-летняя Маргрете II, жива, несмотря на ложное сообщение о её смерти, которое в минувшую пятницу опубликовал датский телеканал TV2 Fyn.

В подзаголовке ошибочно опубликованного некролога говорилось, что «Дания потеряла королеву», которая на протяжении всей жизни объединяла регионы и поколения. Текст оставался на сайте до утра понедельника, 16 ноября, после чего его удалили.

Главный редактор TV2 Fyn Томас Фундинг назвал инцидент «досадной ошибкой» и пояснил, что материал попал в сеть без надлежащей проверки со стороны редакции. По его словам, публикация не выводилась на главную страницу сайта, поэтому её успели прочитать лишь 37 читателей. В настоящее время редакция выясняет причины технического или человеческого сбоя.

Королева Маргрете II, которая отреклась от престола в январе 2024 года в пользу своего сына Фредерика X, несмотря на возрастные проблемы со здоровьем, продолжает выполнять представительские функции — в последний раз она появлялась на публике 3 ноября на церемонии вручения премии Эббе Мунка во дворце Фреденсборг.

Об этом сообщает журнал Hello!.

6 сентября 86-летнюю бывшую королеву Дании Маргрете госпитализировали в больницу Ригсгоспиталет в Копенгагене. У неё обнаружили скопление крови в области тазобедренного сустава, а также лёгкое обезвоживание.

Ранее мы сообщали, что королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Маргрете II по совету врачей решила бросить курить, чем она занималась с 17 лет.

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