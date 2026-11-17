尽管丹麦TV2 Fyn电视台上周五发布了一则关于丹麦前女王玛格丽特二世去世的错误报道，但这位86岁的女王目前仍健在。

这篇误发的讣告副标题称，“丹麦失去了女王”，这位女王毕生致力于团结各地区和各代人。该文章一直留在网站上，直到11月16日星期一早晨才被删除。

TV2 Fyn总编辑托马斯·丰丁将此事件称为“令人不快的失误”，并解释称该报道在未经编辑部妥善核查的情况下便被发布到了网上。 据他称，该报道并未显示在网站首页，因此仅有37名读者来得及浏览。目前，编辑部正在调查是技术故障还是人为失误导致了这一事件。

玛格丽特二世女王于2024年1月退位，将王位让予其子弗雷德里克十世， 尽管因年事已高而健康状况不佳，仍继续履行代表职责——她最近一次公开露面是在11月3日于弗雷登斯堡宫举行的埃贝·蒙克奖颁奖典礼上。

《Hello!》杂志报道了这一消息。

9月6日，86岁的丹麦前女王玛格丽特被送入哥本哈根的里格斯医院。检查发现她髋关节区域有积血，并伴有轻度脱水。

此前我们曾报道，丹麦女王玛格丽特二世因心脏问题住院治疗。

玛格丽特二世在医生建议下，决定戒烟——她从17岁起就开始吸烟。

关注我们在